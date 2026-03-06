Alberto Rey desvela cómo algunos actores como Neve Campbell o Sean Connery dijeron "no" a sus personajes icónicos, pero después volvieron

Alberto Rey cuenta la historia de Neve Campbell, Sean Connery, Hugh Jackman y Harrison Ford, que dijeron "no" a interpretar a sus míticos personajes, pero "donde dije digo, digo Diego" y volvieron. Una sección que hemos llamado "Nunca digas nunca jamás".

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, nos trae una de las curiosidades más llamativas de nuestro cine: actores y actrices que dijeron "no" a interpretar sus papeles icónicos, pero después volvieron. "Una sección que podríamos haber llamado bocachanclas, pero somos elegantes y lo hemos titulado: "Nunca digas nunca jamás", bromea Dani Mateo.

Tal como nos cuenta Iñaki Urrutia, una de esas personas ha sido Neve Campbell: "'Scream 7' ha sido un taquillazo en todo el mundo, España incluida. Tal ha sido el éxito desde su primera semana en cines que ya se está preparando 'Scream 8'". Y quizá, añade el humorista, una de las razones del éxito haya sido el regreso de Campbell a su icónico personaje de Sidney Prescott. Pero "¿por qué no estuvo en 'Scream 6' y sí en la séptima?", pregunta a nuestro experto en cine, Alberto Rey.

Irónico, responde: "A ver si adivinamos (...) Todo es dinero, sobre todo en Hollywood. Cuando no le dieron lo que quería por 'Scream 6', se fue jurando no volver. Pensaba que la franquicia la echaría de menos, pero la película sin ella fue un exitazo que recaudó cinco veces más de lo que costó. Entre eso y que Campbell, que desde 2022, que fue cuando se rodó Scream 5, había rodado las mismas películas que yo, es decir, cero, y que le pusieron un cheque de 7 millones de dólares para volver, que es el mayor salario que ha tenido en su carrera, se tragó sus palabras".

Uno de los primeros en precisamente tragarse sus palabras fue Sean Connery. Según revela Rey, "después de 'Diamonds Are Forever' (Diamantes para la eternidad) dijo que no volvería a hacer de James Bond nunca".

El actor se cansó del personaje porque decía que lo estaba encasillando y quería hacer cosas distintas, sin embargo, cuenta Rey que "doce años después surgió la posibilidad de hacer un Bond no oficial, porque había una novela cuyos derechos no poseía Ian Fleming y, a través de ese resquicio legal, se pudo hacer la película. Recordemos que en esa época el Bond oficial era Roger Moore".

Ahora bien, la pregunta clave: ¿Cuánto dinero costó que Connery cambiara de opinión? "Cinco millones de dólares de la época. Para que os hagáis una idea, eso era 250 veces más de lo que había cobrado por 007", desvela Rey en Zapeando.

Otro que también acabó harto de su personaje, pero que luego volvió, fue Hugh Jackman, después de nueve películas haciendo de Lobezno. Pero siete años después volvió para unirse a 'Deadpool' en la tercera de la saga. Y volvió, como no, por dinero: "Siempre es por pura pasta", afirma, de nuevo, Rey.

"Jackman, en Logan, acaba matando a Lobezno. Logan es como una película buena del universo Marvel para que un personaje icónico se vaya de manera adulta. Pero no pasó así, porque lo mató para que no pudiera resucitar nunca más y él poder dedicarse a las películas con canciones que le gustan ahora. Pero llegó Marvel y lo "resucitó".

"Se sacarán de la manga un multiverso para justificar la vuelta y los fans lo compraron y un cheque de 20 millones de dólares hizo ya los milagros y volvía a ser Lobezno", explica Rey, a pesar de que él dijo que no era por dinero.

Y por último, otro de los actores que dijo que nunca volvería a su personaje, no una, sino dos veces, fue Harrison Ford, con Han Solo y con Indiana Jones: "Harrison Ford no es que tenga personajes icónicos, es que tiene planes de pensiones. Concretamente dos. Un hombre que ha sido Han Solo e Indiana Jones puede hacer y decir lo que le dé la gana", asegura Rey.

Pero es que además, cuenta nuestro experto en cine que ya le pidió a George Lucas que en 'El retorno del Jedi' matara a su personaje, pero Lucas le dio una de las mejores respuestas que ha habido nunca: 'no creo que se vendan bien los juguetes de un héroe muerto'. En 2015, le llamaron para reflotar la saga y ahí sí que consiguió que lo mataran previo pago de 25 millones de dólares y un 0,5% de la taquilla mundial. La película recaudó 2 mil millones de dólares. Así que haced las cuentas", señala Rey.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle todas estas curiosidades de la historia de nuestro cine.

