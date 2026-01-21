Juan Sanguino disecciona el comunicado demoledor de Brooklyn contra los Beckham: "Está como granada sin anilla"

Juan Sanguino recopila en este vídeo alguna de las "puñaladas por la espalda" más brutales del comunicado bomba de Brooklyn Beckham contra sus padres, con múltiples acusaciones hacia su familia.

Juan Sanguino analiza en el vídeo sobre estas líneas lo que Quique Peinado define como "el capítulo de la Boda Roja" en el culebrón de la familia Beckham.

Después de comunicar a su familia que solo se comunicará con ellos a través de su abogado, Brooklyn Beckham ha publicado un comunicado en sus redes en el que "se ha quedado a gustísimo", según Quique.

Sanguino analiza algunas de las "puñaladas por la espalda" del hijo de David y Victoria Beckham, donde carga contra sus padres, a los que acusa que "difundir mentiras en los medios a costa de personas inocentes para preservar su propia fachada".

Una decisión que, según el experto de Zapeando, se debe a que Broklyn y Nicola Peltz han despedido a su agencia de relaciones públicas porque "estaban hartos de la política del silencio y han decidido ir a machete".

La boda, una "herida abierta" para Brooklyn

En su comunicado, Brooklyn también lanza importantes dardos a su madre, a la que acusa de haberse ofrecido para diseñar el vestido de novia de Nicola, pero cancelar su confección en el último momento y obligarla a buscar otro urgentemente, que finalmente fue de Valentino. Una cuestión que molestó, y mucho, a la ex Spice Girl.

Sin embargo, Sanguino desmonta la versión de Brooklyn, pues según una entrevista en la revista 'Vogue' el traje de novia de Peltz era el fruto de un año de conversaciones con el director creativo de Valentino.

La boda parece que sigue siendo una "herida abierta" para Brooklyn, pues en su comunicado también asegura que Victoria les arruinó su primer baile de casados para "bailar muy inapropiadamente sobre mí". Un "plan de venganza" de la exSpice por lo del vestido en el que, según explica Sanguino, colaboró Marc Anthony.

A pesar de todo, Juan recuerda que la única copia del vídeo de ese momento la tiene la pareja, por lo que si la versión de Brooklyn es cierta, "acabará filtrándose a la prensa mágicamente". De no ocurrir, significará que "Brooklyn está mintiendo".

El cumpleaños de David Beckham, otro foco de conflicto

La cosa no acaba ahí, porque también hubo salseo en el 50 cumpleaños de David Beckham. Una celebración que tampoco disfrutó demasiado Brooklyn, porque cuenta que su padre "rechazó" sus intentos de tener "tiempo de calidad con él", además de que le puso como condición para verse que no invitaran a Nicola.

Una situación de tensión que se aprecia en el posado de la familia durante el estreno de su documental para Netflix, donde se ve a una Victoria indiferente y una Nicola incómoda.

¿Pero a quién se cree Juan Sanguino? El experto en prensa rosa señala que los ataques se han centrado en Nicola y Victoria porque "cuesta muy poco criticar a una mujer y concluye que "a esta gente le flipa recibir atención y tienen demasiado tiempo libre". Además, prevé que "esto acaba de empezar", pues "Brooklyn ya está como granada sin anilla".

