Dani Mateo gana el premio Zapping 2026 al mejor presentador de la TV: "Esto es vuestro, amigos, gracias por vernos"

Un día después de recoger este premio, Dani Mateo, entre los aplausos y risas de sus compañeros, agradecía a sus compañeros el premio y, sobre todo, a los espectadores de este programa. Como siempre, y además, alguna anécdota graciosa de esos premios.

El programa de este viernes ha empezado entre aplausos porque Dani Mateo ha ganado el premio Zapping 2026 al mejor presentador de la TV: "Muchísimas gracias, queridos amigos. Esto es vuestro. Esto es más vuestro que mío. Pero me lo voy a quedar yo. Como mucho, igual el lunes traigo unas pastas, pero eso es todo lo que vais a rascar", agradecía y bromeaba. Pero sobre todo, y esta vez, de verdad, agradecía este premio a los espectadores: "Gracias y gracias por estar ahí".

En el vídeo podemos ver el agradecimiento que Mateo hacía nada más recoger este premio el pasado jueves. Entre aplausos, sus compañeros de Zapeando lo celebraban. Pero las bromas, claro está, no cesaban. Así, una de las anécdotas que contaba Dani Mateo fue que "lo más bonito de todo" fue el vídeo de presentación que pusieron antes del premio.

"Yo estaba nominado con dos super presentadores que son Elena García Melero y Mario Marzo. Pues bien, al poner el vídeo de 'los nominados son..." salgo yo con un tanga en la cabeza, bailando country, metiéndome lo que parecía un lápiz por la nariz y a continuación el vídeo de Elena García Melero entrevistando en francés a una ministra. Y Mario Marzo que su programa es de ópera", cuenta Dani Mateo ante las risas de sus compañeros. En el vídeo podemos ver al completo este momentazo.

