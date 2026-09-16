12 conciertos en Madrid
Juan Sanguino, sobre 'Macondo Park', el "parque de atracciones" de Shakira: "No sé si estas horteradas se permitirían en otras ciudades"
Shakira vuelve a España, donde va a dar 12 conciertos en 'Macondo Park', su residencia en el sur de Madrid de 150.000 metros cuadrados y ocho pabellones, uno de ellos diseñado por sus hijos. "Las mujeres facturan y los hijos por lo visto también", ironiza Sanguino.
En su repaso semanal a la prensa del corazón, Juan Sanguino nos habla de Shakira y su "parque de atracciones" que ha montado en el sur de Madrid. Allí dará 12 conciertos, pero 'Macondo Park' es mucho más.
Ocupa 150.000 metros cuadrados de superficie, "que en dialecto heterosexual son 21 campos de fútbol", apunta Sanguino. Tendrá ocho pabellones, cada uno dedicado a una temática que va desde la música a la gastronomía, pasando por el arte o la moda.
También habrá un pabellón, 'Macondito', diseñado por los propios hijos de la cantante y dirigido a los niños: "Las mujeres facturan y los hijos por lo visto también", ironiza Sanguino.
Por ahí pasarán alrededor de 50.000 personas al día y se calcula que se dejen ahí un total de 150 millones de euros. "Yo no sé si este tipo de horteradas se permitirían en otras ciudades, es que en Madrid nos gusta mucho una Fórmula 1, una cosa hortera", comenta Sanguino.
Regreso a España tras lo de Hacienda
Este será el primer regreso de Shakira a España después de su ruptura con Piqué y sus problemas con Hacienda. Sin embargo, Sanguino señala que "ella sabe que ha venido aquí a facturar y está simpática".
El experto recuerda en este sentido cuando la cantante "vivía presuntamente" en Barcelona y cómo desde que se fue "no ha dejado de quejarse de todo" y que, aprovechando que en el resto del mundo no saben cómo funciona la Seguridad Social española, "va por ahí contando lo que le da la gana".
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