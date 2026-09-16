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Un hombre lanza una 'pullita' a su mujer y recibe un 'zasca' de vuelta: "70 años aguantando a este petardo"

Alfonso Arús recupera en la sección de 'zascas' el divertido cruce de comentarios en el programa 'Me vuelvo al pueblo' entre dos ancianos en que llevan 70 años casados.

Un hombre lanza una 'pullita' a su mujer y recibe un 'zasca' de vuelta: "70 años aguantando a este petardo"

Parece que a este señor le van a caer un par de bastonazos al llegar a casa. La reportera de 'Me vuelvo al pueblo' les pregunta si son marido y mujer y Vicente responde con una sonrisa: "Estamos muy bien, somos Vicente y Antonia, marido y mujer, por desgracia".

Lo que el hombre no esperaba era la respuesta inmediata de su mujer. "70 años aguantando a este petardo", responde la mujer, provocando las risas en el plató de Aruser@s.

Un intercambio de 'zascas' entre una pareja que parece tener más que entrenado el arte de lanzarse 'pullitas'.

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