VÍDEO | Un chico del público se enfrenta a la máquina de los calambres: "Está muerto este señor"

Zapeando ha propuesto un reto a un hombre que se encontraba en el público para ver si aguantaba los calambrazos. Descubre su reacción en el vídeo principal.

Este martes se estrenaba en laSexta 'Congelados'. Miki Nadal es uno de los participantes y, en el primer programa, "se cebaron con él", como señala Iñaki Urrutia. El cómico cuenta que fue "al que más caña dieron".

En las imágenes sobre estas líneas se puede ver que a Nadal un 'calamar' le llenó la cara de tinta y hasta le dieron un calambrazo muy cerca de sus partes. "Miki acabó con los ijares más negros que un aguacate maduro...", comenta María Gómez. Y se dirige a su compañero para decirle que pensaba que era "más duro".

Después de su reacción, Quique Peinado propone un reto a la zapeadora: enfrentarse a la máquina de los calambres. El zapeador le advierte que lo ha puesto en un nivel medio-alto. Dani Mateo, por su parte, propone a un hombre que está en el público que también pruebe la máquina.

Quique activa la máquina, pero el chico afirma que lo ha notado solo "un poquito". Después lo prueba María, que retira las manos después del calambre. "Oye, que esto duele", afirma la zapeadora, "está muerto este señor".

Mateo sube la intensidad y, de nuevo, el chico del público no tiene ningún tipo de reacción. "Estoy mucho más tranquila sabiendo que tenemos superhombres y supermujeres detrás en el público", concluye Virginia Riezu.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido