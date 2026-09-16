Rubén, víctima de la agresión fascista en Oviedo, acusa a Feijóo de "esconderse" tras las palabras del alcalde: "¿No hay nadie en el PP al que le parezca mal que nos pateen la cara?"

Las víctimas de la agresión critican que desde Génova nadie se haya pronunciado sobre las palabras del alcalde de Oviedo, que calificó de "anécdota" lo ocurrido.

Las víctimas de la agresión fascista en Oviedo han recalcado que lo que les ocurrió "no tiene cabida en una sociedad democrática", calificando de "irresponsables" las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli.

Rubén, una de las personas agredidas, ha criticado que desde el PP no se hayan pronunciado para posicionarse después de que Canteli tachase como "anécdota" lo ocurrido. "Solicitamos que Alberto Núñez Feijóo se posicionase y solo conocemos que esquivó la pregunta y no respondió. Se escondió", ha señalado.

Una actitud que ha confesado que le preocupa. "¿No hay nadie en el PP al que le parezca mal que nos peteen la cara?", se ha preguntado tras ver que nadie del partido ha llamado la atención del alcalde o le ha pedido que rectifique sus palabras.

"¿Por qué no salen a decir que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática y que el alcalde tiene que retractarse?", ha destacado, indicando que todo esto les ha llevado a tomar la decisión de convocar una concetración este sábado a las 19:00 horas para decirle al alcalde de Oviedo que son más las personas que "queremos una sociedad democrática y libre de violencia y odio de ultraderecha".

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