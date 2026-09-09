VÍDEO | La conclusión de Juan Sanguino sobre el reportaje de Mario Casas y Melyssa Pinto: "Quien lo ha escrito lleva tiempo sin mojar"

Juan Sanguino analiza el reportaje sobre Mario Casas y Melyssa Pinto que muestra a la pareja apurando sus vacaciones en Cantabria y saca su lado más ácido: "En la revista no se han enterado de que llevan más de un año juntos".

En su repaso de las portadas de las revistas del corazón, Juan Sanguino habla de una pareja que llevaba un tiempo fuera del radar, Mario Casas y Melyssa Pinto, que han sido cazados apurando sus vacaciones en Cantabria.

Del reportaje, Sanguino saca varias conclusiones, entre ellas que "quien ha escrito el texto lleva tiempo sin mojar". Quizá por ello hablaba de que el actor y la influencer se mostraron "muy apasionados", cuando "se estaban dando un piquito con el perro mirando".

Además, considera que en la revista "no se han enterado de que llevan más de un año juntos", ya que el texto del reportaje "es propio del bingo que hacemos para buscar si son o no pareja".

El texto también dice que "la pareja llegó a la playa como dos turistas más". "¿Cómo van a llegar, haciendo el pino?", reacciona Sanguino.

Mario Casas y Melyssa Pinto no han parado de viajar este verano. De hecho, estuvieron en Namibia, desde donde han compartido imágenes espectaculares.

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