VÍDEO | Paco Jiménez comparte toda la información disponible sobre el plan para secuestrar a Kylian Mbappé

El robo en una tienda de relojes de lujo llevo a la policía francesa a descubrir una trama que pretendía secuestrar al futbolista del Real Madrid. El cabecilla del grupo es un chico de solo 18 años.

Hace unos días se descubría una trama para secuestrar al futbolista Kylian Mbappé. Paco Jiménez cuenta que la policía francesa descubrió el plan "por casualidad". El pasado mayo, un grupo de ladrones entró en una tienda de relojes de lujo y robaron artículos por valor de 150.000 euros.

Los agentes comenzaron a investigar ese robo y "las pistas los llevaron hasta un delincuente conocido como Lester Z". "Este chaval", como cuenta Paco, "tiene solo 18 años y enseguida fue identificado como el líder de esta banda y ya está en la cárcel por otros delitos".

"Las autoridades sospechan que coordinaba las operaciones desde la prisión y daba instrucciones a sus cómplices utilizando 'Snapchat'", explica Jiménez. El diario 'Le Parisien' "la policía le incautó varios dispositivos", señala el periodista, "y ahí se descubrió una lista de supuestos objetivos", entre los que estaba el jugador del Real Madrid.

Jiménez indica que secuestrar futbolistas "es un clásico". Por ejemplo, en 1963 Alfredo Di Stéfano fue secuestrado durante tres días. Años después, en 1981, el futbolista del Barça, Quini, permaneció secuestrado durante 25 días.

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