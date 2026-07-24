Así destapó Equipo de Investigación las pruebas de Hacienda contra Shakira: peluquero, gimnasio y más de 500 pagos en Barcelona

En 2022, 'Equipo de Investigación' analizó cómo la Agencia Tributaria recopiló pruebas sobre la vida de la cantante en Barcelona entre 2011 y 2014, desde sus visitas al peluquero hasta sus pagos en restaurantes y su rutina deportiva.

En este reportaje 2022, Equipo de Investigación siguió el rastro de la investigación de la Agencia Tributaria sobre la residencia fiscal de Shakira en España entre 2011 y 2014. Hacienda recopiló información sobre los lugares que la cantante frecuentaba habitualmente en Barcelona para determinar si realmente vivía en el país. "Los inspectores de Hacienda lo que hacen es rastrear la vida de Shakira en Barcelona y empiezan por el peluquero, porque era donde iba prácticamente cada semana", explicó Silvia Taulés, periodista de 'Vanitatis'.

Según relató la periodista, además del peluquero, los investigadores siguieron otros movimientos de la artista: Shakira acudía a un centro de estética, frecuentaba un conocido gimnasio y realizaba clases dirigidas de zumba, donde coincidía con otras personas que podían confirmar su presencia habitual.

Hacienda también analizó su inscripción en este centro deportivo, donde la cantante abonaba una cuota de 200 euros al mes. Además, los investigadores recopilaron más de 500 pagos realizados en Barcelona, muchos de ellos en restaurantes, como prueba de su actividad habitual en la ciudad.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2022 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Caso Shakira en atresplayer.com.