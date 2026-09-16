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La jueza del caso del hermano de Sánchez pide que se investigue si la trama de Leire Díez tuvo contactos con el narcotráfico para atacarla

Los detalles La magistrada que investigó a David Sánchez solicita personarse como perjudicada en la causa de la Audiencia Nacional sobre las cloacas del PSOE y ejercer la acusación particular.

Imagen de archivo de la exmilitante del PSOE Leire Díez. EFE/SERGIO PÉREZ Imagen de archivo de la exmilitante del PSOE Leire Díez. EFE/SERGIO PÉREZ

La jueza Beatriz Biedma, que investigó y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado personarse como perjudicada en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga las cloacas del PSOE y ejercer la acusación particular.

Argumenta que, en el plano estrictamente personal y profesional, ha sido objeto, según los indicios actualmente existentes, de "actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

En su escrito, la magistrada pide que se investigue su la trama de la fontanera del PSOE, Leire Díez, estableció contactos con clanes del narcotráfico para perjudicarla.

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