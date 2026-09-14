VÍDEO | Nacho García se rinde al look de Michèle Lamy en el Festival de Venecia: "Quiero montar una religión en torno a ella"

El pasado fin de semana se llevaba a cabo la clausura del Festival de Venecia y el zapeador hace un repaso de los looks más llamativos de uno de los eventos más destacados del mundo del cine.

El día 12 de septiembre llegaba a su fin la última edición del Festival de Venecia. Como es habitual, todos los invitados han lucido sus mejores galas para acudir a este evento y Nacho García, como 'experto' en "modelitos y mamarrachismo", no ha dudado en analizar los looks más extravagantes.

El primer look que comenta el zapeador es el de John Malkovich, que ha lucido un traje holgado de color negro con una camisa blanca con unas grandes solapas de volantes. "Cuidadito si contratas a alguien para que te haga globoflexia en el cumpleaños de tu hija", comenta, "contratas a un payaso y aparece este señor".

En este evento también han estado los hermanos Noel y Liam Gallagher, que forman el dúo Oasis. Ambos llevaban un look muy sencillo, pero, lo que destaca el zapeador es el gesto de ambos. "¿Puede estar una foto más enfadada?", pregunta Nacho.

Otro de los looks escogidos por García es el de la supermodelo Mariacarla Boscono. "Es algo que me podría poner para ir a la boda de Ferreras", comenta el zapeador, porque el vestido tiene un estampado de periódicos.

García repite, de nuevo, con otro look de los hermanos Gallagher, y, de nuevo, destaca la actitud de ambos. En opinión de García, el mejor look del festival es el de la diseñadora Michèle Lamy. "Viene del futuro, es más, viene o va, no se sabe", señala Nacho.

"Lleva las botas de 'Mad Max', las gafas de diosa del after, que no le quepan las cosas en el bolso", describe García, "no entiendo nada". "Solo sé que quiero montar una religión en torno a esta mujer", añade, "con un poco de suerte que nos abduzcan los extraterrestres".

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