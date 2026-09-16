VÍDEO | Juan Sanguino analiza la primera entrevista de Tom Cruise en 14 años: "Si quiere un Óscar, tiene que parecer un ser humano"

Juan Sanguino analiza en Zapeando los detalles de la entrevista de Tom Cruise para 'GQ' y recuerda cuando se le consideraba una "persona siniestra": "No me quiero imaginar cómo han sido los preparativos de la entrevista".

A sus 64 años, Tom Cruise luce abdominales en la portada de la revista 'GQ', donde además ha concedido una extensa entrevista, la primera en 14 años, a propósito del estreno de la película 'Digger'.

En esta cinta, Cruise se pone a las órdenes de Alejandro G. Iñárritu, el director que le dio el Óscar a Leonardo DiCaprio. Por ello, Juan Sanguino cree que si Cruise quiere un Óscar, "tienes que parecer un ser humano, y para ello hay que empezar con entrevistas como esta".

El experto recuerda cuando Cruise se convirtió en "una persona siniestra" y afirma: "No me quiero imaginar cómo han sido los preparativos de la entrevista, en plan 'no puedes hablar de esto', las preguntas preaprobadas, la CIA por ahí, el periodista con una lucecita en el pecho...", ironiza.

En la entrevista, el periodista preguntaba a Cruise por qué no había hablado en todo este tiempo, a lo que el actor respondía que "no ha tenido tiempo". "En digerir una placenta se tarda, es bastante indigesta", comenta Dani Mateo.

En 'GQ', Cruise también hablaba de su adicción al riesgo y explicaba que en su vida le gusta "estar al borde del precipicio, tanto en sentido literal como figurado": "No tengo miedo de tener miedo", afirmaba.

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