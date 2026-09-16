El Gobierno de Ayuso acusa al cirujano que denunció la modificación de las listas de espera: "Él mismo las manipuló para trabajar menos"

Los detalles La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este miércoles que fue el propio médico que ha denunciado la alteración de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal quien "manipuló de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado al médico denunciante de manipular listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal para su beneficio, señalando que alteró el nivel de preferencia de 57 pacientes. Matute afirmó que esta irregularidad fue detectada y corregida por el centro, y sugirió que el doctor Luis Alberto Martos es un "denunciado con expedientes disciplinarios". Sin embargo, Martos se defiende, asegurando que no ha manipulado el ordenador, y que las acusaciones son falsas, atribuyendo la actividad a administrativos bajo órdenes de otros jefes. La Comunidad ha iniciado diligencias para esclarecer los hechos.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este miércoles que fue el propio médico que ha denunciado la alteración de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal quien "manipuló de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes "para su beneficio" con el objetivo de "trabajar menos y operar casos menos complejos".

"Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera", ha afirmado Matute en una comparecencia ante los medios de comunicación posterior al Consejo de Gobierno. Además, ha indicado que se debió al "comportamiento de un profesional concreto", señalando indirectamente al doctor Luis Alberto Martos.

"Eso no es manipular ninguna lista", ha insistido la Matute, que a su vez ha aseverado que el doctor es "un denunciado con expedientes disciplinarios" y que ha sido "acusado por rajar las ruedas del coche y rayar el coche de su jefe de servicio".

Según la información publicada este martes por 'El País', entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado hubo 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cuya prioridad se rebajó de 'preferente' (intervención en un tope de 90 días) a 'normal' (ampliando el plazo máximo a 180 días), sin valorar en persona a esos pacientes y sin hablar con los cirujanos que habían determinado la gravedad de esos casos.

Para Matute, la noticia representa un "intento de volver a fabricar una mentira para atacar a este Gobierno" y, aunque ha recalcado que la Comunidad ya ha abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos, ha dado por hecho que "hay de base un problema entre dos profesionales".

Martos se defiende: "Está demostrado que no he manipulado el ordenador"

Ante las acusaciones de Matute, el doctor Martos ha lamentado los ataques y los ha desmentido tajantemente. "La consejera ha adoptado la actitud de difamarme y desprestigiarme a través de unos comentarios falsos, está demostrado que yo no he manipulado en el ordenador, porque quedan huellas de cualquier actividad que tengamos que hacer", ha afirmado en declaraciones en exclusiva a laSexta.

"Quienes hacen esa actividad son administrativos ordenados por los jefes implicados en esta manipulación", ha añadido Martos al respecto. Además, ha asegurado que la consejera "tiene que reconsiderar de qué me está acusando".

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