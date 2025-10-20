Detenido el hombre que se había atrincherado en Brenes (Sevilla)

El contexto El hombre podría estar relacionado con la muerte de otro por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas

La Policía Nacional ha detenido al hombre que se había atrincherado este lunes en el interior de una vivienda en Brenes (Sevilla) tras desplegar un amplio operativo.

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas (Sevilla) por un presunto ajuste de cuentas.

Alrededor de las 14:30 horas, la Policía Nacional ha desalojado a la mayoría de vecinos del edificio, donde se ha atrincherado, amenazando con explotar una bombona de butano si intentaban detenerle.

Cerca de las 20:00 horas, agentes de la Policía han entrado en el edificio y más tarde se ha confirmado el arresto.

Previamente, la Policía Nacional ha detenido también al presunto autor del homicidio, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno. Podría ser un hombre que alrededor de las 18:00 horas se ha lanzado desde el tercer piso del edificio.

El hombre atrincherado se habría encerrado en su casa al ver el despliegue policial.

Fuentes policiales también han informado a 'Europa Press' que han arrestado al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen.

Investigación del homicidio

El sábado, alrededor de las 14:15 horas, un hombre fue asesinado por un disparo con un arma de fuego en la calle Real de Utrera de Dos Hermanas. La víctima era un hombre de unos 40 años y originario de Huelva.

Vivía en una casa okupada de la localidad y trabajaba como portero de discoteca.

Ese mismo día dos personas fueron detenidas. La Policía ha informado que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

