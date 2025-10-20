Miki Nadal reacciona al último estilismo de Kim Kardashian: "Es como un bastoncillo después de meterlo en la oreja"

La celebrity escogió un rompedor diseño de Maison Margiela que incluía un velo que tapaba por completo su rostro. Además, añadió a su look un chocker de grandes dimensiones de piedras preciosas y diamantes.

Kim Kardashian acudía el pasado sábado a la gala de la Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. Como se puede ver en el vídeo sobre estás líneas, la celebrity apostaba por un llamativo diseño de Maison Margiela que, como señala Maya Pixelskaya, "remató con una máscara que le cubría completamente la cara".

"No queda claro si la han invitado a la gala o la han llevado secuestrada", añade la zapeadora, "o si es ella, incluso". Para Iñaki Urrutia, el estilismo escogido por Kardashian, "es un look perfecto para mandar a las galas a su prima Encarni Kardashian".

"¿Soy yo o parece que tiene cuatro tetas?", pregunta Miki Nadal. Y es que el vestido incluía un corsé que generaba una curiosa forma a su figura. "Bueno... o una caja torácica", señala Maya ante el comentario de su compañero. Kardashian, además, llevaba un impresionante chocker de piedras preciosas y diamantes.

Pero, como indica Miki, llevar ese velo también tenía inconvenientes, ya que, por ejemplo, la influencer no podía ver cómo quedaba su look. "Es como un bastoncillo después de meterlo en la oreja", concluye Nadal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.