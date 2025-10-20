Ahora
El vídeo de Antonio Banderas en la boda de su hija Stella en Valladolid: "Ha habido lagrimilla"

Hablando con los medios

El vídeo de Antonio Banderas en la boda de su hija Stella en Valladolid: "Ha habido lagrimilla"

Antonio Banderas ha salido a brindar con la prensa en la boda de su hija, Stella del Carmen, con Alex Gruszynski en Valladolid. "Ha sido muy emotivo y muy emocionante", ha declarado el actor.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha dado el 'sí, quiero', con el economista Alex Gruszynski en una ceremonia íntima en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid, rodeada de su familia y numerosas estrellas de Hollywood. Una espectacular boda de más de 200 invitados, entre las que se encontraban las hijas de Barack Obama.

El matrimonio tuvo un detalle con los medios de comunicación, a los que obsequió con una caja con diferentes productos como frutas, panes o bebidas de Rivera del Duero. "Se ve que se comportaron, incluso Antonio Banderas salió a brindar con la prensa", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús enseña las primeras palabras del conocido actor español.

"Fue lo típico de siempre, con el 'sí quiero' y los anillos", ha explicado Antonio Banderas, que ha detallado que "ha sido muy emotivo y muy emocionante". "Estamos muy contentos y Melani está estupenda", ha destacado el actor, que ha confesado que se le cayó la "lagrimilla".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel "reanuda el alto el fuego" tras los ataques en el sur y centro de la Franja y acusar a Hamás de violar el acuerdo
  2. España propone acabar con el cambio de hora en 2026 en la Unión Europea: "Ya no tiene sentido" 
  3. El vídeo del millonario robo en el Louvre: los ladrones accedieron al museo haciéndose pasar por obreros
  4. Trump acusa a Petro de ser un "líder del narcotráfico": "Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia y no hace nada para detenerlo"
  5. Rodrigo Paz gana las elecciones en segunda vuelta e inaugura una nueva etapa en Bolivia
  6. Kira y Sandra, víctimas de acoso y de la inacción ante el bullying que sufrieron en clase: "Los protocolos no se aplican"