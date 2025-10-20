El vídeo de Antonio Banderas en la boda de su hija Stella en Valladolid: "Ha habido lagrimilla"

Antonio Banderas ha salido a brindar con la prensa en la boda de su hija, Stella del Carmen, con Alex Gruszynski en Valladolid. "Ha sido muy emotivo y muy emocionante", ha declarado el actor.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha dado el 'sí, quiero', con el economista Alex Gruszynski en una ceremonia íntima en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid, rodeada de su familia y numerosas estrellas de Hollywood. Una espectacular boda de más de 200 invitados, entre las que se encontraban las hijas de Barack Obama.

El matrimonio tuvo un detalle con los medios de comunicación, a los que obsequió con una caja con diferentes productos como frutas, panes o bebidas de Rivera del Duero. "Se ve que se comportaron, incluso Antonio Banderas salió a brindar con la prensa", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús enseña las primeras palabras del conocido actor español.

"Fue lo típico de siempre, con el 'sí quiero' y los anillos", ha explicado Antonio Banderas, que ha detallado que "ha sido muy emotivo y muy emocionante". "Estamos muy contentos y Melani está estupenda", ha destacado el actor, que ha confesado que se le cayó la "lagrimilla".

