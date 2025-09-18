En la Semana de la Moda de Madrid
Tamara Falcó sorprende al hablar de las memorias de Isabel Preysler: "Salen mi padre, Julio Iglesias... Mario Vargas Llosa no sé"
"Sé que habla de mi padre, de mi tío Julio Iglesias...", explica Tamara Falcó sobre las memorias de Isabel Preysler en este vídeo, donde reacciona diferente al preguntarle si habla también de Mario Vargas Llosa.
La Semana de la Moda de Madrid ha arrancado con gran cantidad de caras conocidas como Victoria Federica, Nieves Álvarez o Tamara Falcó, quien ha hablado sobre las futuras memorias de Isabel Preysler. "No las he leído aún", ha reconocido la empresaria, que ha explicado que su madre le ha dado a leer unas páginas: "Estoy muy emocionada".
"Sé que habla de Filipinas, de mi padre, de mi tío Julio Iglesias...", ha confesado Tamara Falcó que, preguntada sobre si habla también de Mario Vargas Llosa, su última relación, ha contestado que no lo sabe.
"Sería lo suyo", ha respondido una e las reporteras a Tamara Falcó, que ha sorprendido con su tajante reacción: "O no". Una opinión que no comparte Alfonso Arús, que contesta a Tamara Falcó desde el plató de Aruser@s: "¿Cómo que no?, vamos a ver, en unas memorias tiene que salir el último gran amor".
"Si no habla será un fiascazo", asegura el presentador de Aruser@s, que confiesa que le encantaría "asistir a una conversación entre Tamara Falcó y Aitana Ocaña por su tono de voz agudo".