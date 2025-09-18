Ahora
Tamara Falcó sorprende al hablar de las memorias de Isabel Preysler: "Salen mi padre, Julio Iglesias... Mario Vargas Llosa no sé"

En la Semana de la Moda de Madrid

Tamara Falcó sorprende al hablar de las memorias de Isabel Preysler: "Salen mi padre, Julio Iglesias... Mario Vargas Llosa no sé"

"Sé que habla de mi padre, de mi tío Julio Iglesias...", explica Tamara Falcó sobre las memorias de Isabel Preysler en este vídeo, donde reacciona diferente al preguntarle si habla también de Mario Vargas Llosa.

La Semana de la Moda de Madrid ha arrancado con gran cantidad de caras conocidas como Victoria Federica, Nieves Álvarez o Tamara Falcó, quien ha hablado sobre las futuras memorias de Isabel Preysler. "No las he leído aún", ha reconocido la empresaria, que ha explicado que su madre le ha dado a leer unas páginas: "Estoy muy emocionada".

"Sé que habla de Filipinas, de mi padre, de mi tío Julio Iglesias...", ha confesado Tamara Falcó que, preguntada sobre si habla también de Mario Vargas Llosa, su última relación, ha contestado que no lo sabe.

"Sería lo suyo", ha respondido una e las reporteras a Tamara Falcó, que ha sorprendido con su tajante reacción: "O no". Una opinión que no comparte Alfonso Arús, que contesta a Tamara Falcó desde el plató de Aruser@s: "¿Cómo que no?, vamos a ver, en unas memorias tiene que salir el último gran amor".

"Si no habla será un fiascazo", asegura el presentador de Aruser@s, que confiesa que le encantaría "asistir a una conversación entre Tamara Falcó y Aitana Ocaña por su tono de voz agudo".

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza
  2. El PP habla de Gaza, pero calla sobre lo que realmente importa: sanciones, embargos y boicots a Israel
  3. El fiscal general vuelve a recurrir la fianza que el Supremo le rebajó de 150.000 a 75.000 euros
  4. La Audiencia Nacional ordena subastar los coches y motos de lujo que le fueron embargados a Víctor de Aldama
  5. ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk
  6. La autopsia de Matilde Muñoz revela que murió "por asfixia": tenía signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho