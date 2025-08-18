Con una inusual peineta, Yonyi Arenas homenajea a Rocío Jurado en este vídeo de Zapeando

Yonyi Arenas continúa con su recorrido por las playas españolas en busca de la mejor. Esta vez ha viajado hasta Chipiona, en Cádiz, la tierra natal de Rocío Jurado, donde rindió un homenaje muy especial a "la más grande".

Yonyi Arenas sigue en la búsqueda de la mejor playa de la costa española. En esta ocasión ha viajado hasta Cádiz, concretamente a Chipiona, la ciudad que vio nacer a Rocío Jurado.

Como es habitual, el reportero charla con las personas que disfrutan de un día de playa para conocer más sobre sus costumbres y sobre la figura de la artista.

Antes de empezar, Arenas sorprendió con un particular homenaje: "Llega el momento de homenajear a Rocío Jurado... a 'la más grande' y ustedes dirán, pero cómo que se te sujeta la peineta en la cabeza con la calva que tienes... gracias a un invento mágico de la humanidad: la cinta americana".

Después, el reportero se trasladó hasta las playas de Chipiona para cantar, junto a vecinos y veraneantes, algunas de las canciones más icónicas de Rocío Jurado. El momento completo puede verse en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.