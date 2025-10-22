Un restaurante denuncia en vídeo que 16 personas que habían reservado les han dejado tirados: "¿Qué podemos hacer? ¿Cobrar la reserva?"

"Hemos dicho a 30 o 40 personas que no podían venir porque teníamos el salón lleno", se queja este hostelero en el vídeo viral que recoge Aruser@s. Su restaurante acaba de sufrir un no show, 16 personas que habían reservado no se han presentado.

El hostelero que regenta este restaurante ha grabado un vídeo para hacer público lo que les acaba de pasar. Un incidente que si bien puede parecer banal por ser algo común, a los profesionales de este sector puede estropearles el día completo. "Nos acaban de hacer un no show 16 personas con todo contratado, todo reservado para ellos desde las 14 h", explica el hombre señalando a la mesa vacía, como vemos en esta publicación viral de @cocineandoando que recoge Aruser@s.

No solo habían reservado y no se han presentado, sino que además habían solicitado un cava que estaba fuera de carta y que el personal del local tuvo que ocuparse de buscar y comprar a otro proveedores.

"¿Qué podemos hacer para evitar que nos hagan un no show? ¿Tenemos que solicitar que nos hagan un ingreso previo a la cuenta? ¿Tenemos que pedir 20 euros por comensal?", se preguntan. La otra opción, comenta, es seguir fiándose y que esto les vuelva a pasar. "Nos arruina un sábado a mediodía en el que le hemos dicho a 30 o 40 personas que no pueden venir porque está el salón lleno", reflexiona.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con la opción de cobrar un dinero en concepto de señal en el momento de la reserva, al igual que todos los colaboradores. Pero, ¿quién se haría cargo de pagar algo así en el caso de que sean muchas las personas que reservan juntas? Rocío Cano tiene un método para que los bizum le lleguen volando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.