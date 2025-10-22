Alfonso Arús analiza en este vídeo el premio a Andy en los Premios Latino: "Esto es una bofetada a Lucas"

Andy será premiado el próximo 10 de noviembre en los Premios Latino como una de las voces más icónicas del género Pop. Además, allí estrenará su primer single en solitario, 'Marioneta'.

"Andy va a ser premiado a lo grande", destaca Alfonso Arús, que señala, además, que "está ya muy pendiente de presentar al mundo su primer sencillo en solitario". Y es que, como él mismo ha compartido en sus redes sociales, el próximo 10 de noviembre va a ser premiado en los Premios Latino como una de las voces más icónicas del género Pop.

Allí, además, "va a estrenar su carrera en solitario con 'Marioneta', su primer single", explica Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia "algunas de las imágenes del rodaje de su primer videoclip", que, por el momento, lleva 500.000 reproducciones. Además, la colaboradora de Aruser@s resalta que tiene ya "24 cuentas de fans": "Esto es una barbaridad".

Por su parte, Alfonso Arús asegura que "esto es una bofetada para Lucas": "Si te premian después de tantos años por tu labor artística, y coincide el premio con el momento en el que disuelves el grupo...". "Hay un posicionamiento a favor de Andy", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.

"Seguiremos atentos a este culebrón y al de Leire Martínez con La Oreja de Van Gogh", indica Alfonso Arús.