Dani Mateo analiza el caos de Rosaía en Callao: "No necesitó hablar, ni cantar, ni bailar para parar el centro de la capital"

Dani Mateo analiza los detalles del caos que se desató ayer en el centro de Madrid por la presentación del nuevo disco de Rosalía, 'Lux', con calles cortadas, atascos y hasta la cantante corriendo por la Gran Vía rodeada de fans.

Dani Mateo habla en el vídeo sobre estas líneas del caos que se desató ayer en un centro de Madrid atestado de gente con calles cortadas y tráfico colapsado. "Como siempre", según el colaborador de El Intermedio, solo que esta vez la culpa no fue de la hora punta ni la lluvia, sino de Rosalía.

La cantante anunciaba por redes que iba a presentar su nuevo disco en la plaza de Callao y se desataba la mundial cuando los fans vieron a la cantante retransmitir su viaje en coche hacia el centro de Madrid.

Esto provocó una aglomeración brutal en la plaza, hasta el punto de que Dani comenta que "si Ayuso dice que Madrid es España dentro de España, la plaza de Callao era la India dentro de Andorra".

Finalmente, Rosalía tuvo que bajarse por culpa del colapso y huir corriendo por la Gran Vía de la marea humana que la seguía. "No necesitó ni hablar, ni cantar, ni bailar para parar el centro de la capital", señala Dani, que recomienda "comprar víveres" si alguna vez Rosalía anuncia que irá a tu ciudad.

