Yonyi Arenas conoce a David, que anima a los bañistas de La Caleta con su karaoke: "Quiero alegrar los corazones"

El reportero ha visitado esta popular playa gaditana para conocerla más a fondo. El reportero pregunta a los bañistas si ligan mucho en la playa y, además, conoce a un hombre que utiliza la música para animar el lugar.

Yonyi Arenas sigue en búsqueda de la mejor playa de la costa española. En esta ocasión ha viajado hasta Cádiz donde ha podido recorrer la playa de La Caleta. Como es habitual, el reportero charla con las personas que están disfrutando de un día de playa para conocer un poco más este enclave.

El reportero pregunta a una chica si se liga en esa playa. "No mucho", responde ella, "hay mucho mayor". Otra chica apoya esta opinión y afirma que hay "poco ambiente". "Venimos comidas de casa", apostilla otra, lo que provoca las risas de sus amigas.

Arenas se cruza con un hombre que vende bebidas por la playa. El reportero se propone ayudarle y comienza a anunciar los productos que está vendiendo. Después, conoce a David, un hombre que lleva su propio karaoke.

"Vengo a la playa para que la gente se lo pase bien, para alegrar el ambiente y los corazones", explica David. Para demostrarlo, comienza a cantar 'La barbacoa' de Georgie Dann. Mucha gente se acerca para bailar, cantar y acompañarle dando palmas.

Yonyi no duda en dar a la playa cinco pelotas en cuanto a diversión, la máxima puntuación. En la parte de relax da tres toallas y, por último, por su belleza le da cuatro palmeritas.