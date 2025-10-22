Sus amigas la 'desinvitan' de sus bodas después de la despedida de soltera: "Me han dicho que necesito ayuda, que me voy a quedar sola"

El día antes de sus cumpleaños, esta joven recibió una desagradable sorpresa de sus amigas, quienes le advirtieron de que ya no estaba invitada a sus bodas después de ver cómo se comportó en una despedida de soltera. Así lo cuenta ella misma en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Este vídeo viral de @celiaherraezz bien podría haber formado parte de la sección 'CutRecords' de Aruser@s, porque lo cierto es que su proeza debe de haber batido algún récord Guinness. Y es que la joven consiguió que dos de sus amigas le retiraran la invitación de sus bodas después de verla en plena acción en una despedida de soltera.

Por si fuera poco, se lo anunciaron el día antes de su cumpleaños, dejándola completamente devastada. "De repente, llegan todas y me dicen una a una las cosas que había hecho que les habían parecido mal. Tras ese escarnio público me dijeron que no me querían en sus bodas", cuenta.

A pesar de que les mandó "unos pedazo de párrafos" pidiendo perdón, ellas no le respondieron, lamenta. "Entendí que igual no eran tan amigas", confiesa. Durante un par de semanas estuvo pensando que era "una persona de mierda". "Me han dicho que necesito ayuda, que me voy a quedar sola", desvela.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con su conclusión: "Muy amigas, no son". "Y las despedidas deberían estar prohibidas", añade el presentador. "Pero si es una despedida, que normalmente ya se desmadran, ¿qué ha tenido que pasar para que sus amigas les digan eso?", se pregunta Marc Redondo y media España.

