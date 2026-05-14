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"Café sin especialidad"

Alfonso Arús muestra su apoyo a la protesta viral contra las cafeterías de especialidad: "¿Dónde hay que firmar?"

"Café sin especialidad". Así es la nueva protesta viral que Alba Sánchez, colaboradora de Aruser@s, ha compartido en el plató. Se trata de un movimiento que reclama el regreso del "café de toda la vida en los bares normales".

Alfonso Arús muestra su apoyo a la protesta viral contra las cafeterías de especialidad: "¿Dónde hay que firmar?"

Alfonso Arús comenta en Aruser@s el "nuevo movimiento viral" contra el café de especialidad, cuyos seguidores piden que termine esta tendencia y que "vuelva el café de toda la vida en los bares normales". "Es una aventura y lo que piden es que vuelvan las cafeterías de siempre", explica la colaboradora Alba Sánchez en el plató.

"¿Dónde hay que firmar?", responde entre risas el presentador, mostrando su apoyo a la iniciativa. "Ya me dirás qué día es la manifestación y a qué hora, porque basta ya", añade Alfonso Arús, matizando su postura: "Me parece bien que exista esa opción y que se pueda escoger, pero que no se generalice de esta forma".

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