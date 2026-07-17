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Final del Mundial

VÍDEO | Álex Silvestre y las pelotas de Iñaki Urrutia predicen el resultado del España-Argentina: ¿ganaremos el Mundial?

Álex Silvestre vuelve a Zapeando con la previa del España-Argentina, en el que asegura que "vamos a sufrir mucho". Él predice un 1-1 hasta los penaltis, pero ¿qué dicen las pelotas de Iñaki Urrutia?

Álex Silvestre vuelve a Zapeando con la previa del España-Argentina, en el que asegura que "vamos a sufrir mucho". Él predice un 1-1 hasta los penaltis, pero ¿qué dicen las pelotas de Iñaki Urrutia?

El domingo se juega la final del Mundial entre España y Argentina y, como no podía ser de otro modo, Álex Silvestre visita Zapeando para dar su pronóstico para el partido.

El periodista lo tiene claro: "Lo siento por todos los españoles, pero vamos a sufrir mucho: 1-1 en el partido, 1-1 en la prórroga y vamos a ir a los penaltis y en los penaltis vamos a ganar", comenta.

Un sufrimiento similar predicen las pelotas de Iñaki Urrutia, que en los dos primeros intentos dan como ganadora a Argentina. Sin embargo, Nacho García impugna el resultado: "He visto el VAR, has tirado antes una pelota que otra".

El tercer intento expulsa directamente a Argentina del bidé y, tras cinco intentos, tenemos el ganador final: 3-2 para España.

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