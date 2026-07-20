Del 'Iniesta de mi vida' al inolvidable minuto 106 de Nueva York: el golazo de Ferran Torres para dar el segundo Mundial a España

Los detalles El delantero del Barça marcó una diana de leyenda para el fútbol español en el MetLife de Nueva York. Tras una dejada de Nico Williams, de primeras, la puso dentro del arco de un Dibu que estaba siendo el héroe de Argentina.

España ha conquistado su segundo Mundial gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la final contra Argentina en Nueva York. Este tanto, que recordó al histórico gol de Iniesta en 2010, fue el resultado de una jugada colectiva extraordinaria. Ferran, criticado anteriormente, se convirtió en el héroe del partido, haciendo vibrar a 47 millones de españoles. La selección ganó tras un torneo impecable, recibiendo solo un gol en ocho partidos. Esta victoria reafirma a España como campeona del mundo, sumando una segunda estrella a su palmarés.

Más de 16 años han pasado desde ese gol de Iniesta. Desde que el mediocentro manchego hizo gritar 'gol' a 45 millones de personas. A todo un país. A una España que veía que sí, que tras años y años cayendo en cuartos iba a ser la buena. Que iba a ser en Sudáfrica. Que tocaba levantar una Copa del Mundo. Una que era la primera y, hasta el 19 de julio de 2026, también la última. Porque la Selección ya tiene otra. Y la tiene gracias a un juego coral y a un golazo de Ferran Torres en el minuto 106 de Nueva York ante Argentina.

Un tanto que va a quedar en la retina de la afición de España. Que va a pasar a la historia como en su día lo hicieron los tantos de Fernando Torres e Iniesta. Como ese tanto de Mikel Oyarzabal y, cómo no, como esa goleada ante Italia en 2012. Porque solo podía ser Ferran. Porque debía ser el delantero del Barça.

Criticado como pocos, sobre todo después de ese primer duelo ante Cabo Verde en el que se encontró con Vozinha. Peleado con el arco, o al menos eso parecía. Clave, sin duda alguna, en el tanto de Mikel Merino ante Portugal. Y, a partir de ya, el héroe de la final en el MetLife.

Uno que ha puesto en pie a todo un país. Que ha hecho gritar a 47 millones de personas. Que, a saber si como en su día dijo Iniesta, dice en la celebración eso de 'si lo sé no marcó el gol'. Pero lo ha hecho. Lo ha hecho tras una acción colectiva extraordinaria en el minuto 106 de la segunda parte de la prórroga contra la férrea Argentina.

Todo, desde la derecha. Con un centro que parecía irse pasado. Que rescató Nico Williams con una dejada al corazón del área perfecta en esa llegada de Ferran. No se lo pensó. En su cabeza, rematar. Marcar. Anotar el 1-0 ante la Albiceleste.

El, a la postre, definitivo 1-0 en la final del MetLife. La celebración, de época. Histórica. En un día, en un momento, en el que apenas pasaron segundos desde ese centro desde la derecha hasta el remate final y que, como le sucedió a Iniesta, a saber si su cabeza pasaron minutos enteros.

España ya tiene la segunda estrella. Ya tiene su segundo Mundial. Lo tiene tras un torneo impoluto en el que tan solo han recibido un gol en ocho partidos. Sí, han sido los mejores. Y como han sido los mejores son campeones del mundo.

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