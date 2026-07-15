VÍDEO | Rosa Bleda comparte su teoría sobre la misteriosa chica que estaba con Carlos Alcaraz en su yate: "Hay tomate"

"Charly no se va a llevar a una misteriosa rubia a la cubierta de su yate a jugar al twister", afirma Rosa Bleda, que debuta en Zapeando analizando la noticia de la mujer aún sin identificar con la que Alcaraz compartió "caricias y juegos en alta mar".

Juan Sanguino está de vacaciones y Rosa Bleda debuta en Zapeando analizando la actualidad de la prensa rosa que esta semana lleva en sus portadas a la misteriosa acompañante con la que Carlos Alcaraz compartió "caricias y juegos en alta mar".

Después de que semanas atrás se destacara la complicidad entre el tenista y Ana Mena, Rosa nos puede confirmar que la rubia artista no es la cantante y que, de hecho, "no sabemos quién es la chica del yate".

Es más, la experta nos dice que esta noticia "está más seca que el Manzanares, no tiene chicha", ya que tan solo tenemos una foto de la chica pellizcando el moflete de Alcaraz, pero sin una imagen de su cara.

La revista explica que la chica le estaba acariciando "con ternura", pero Rosa considera que lo que parece es que "le estaba pellizcando como si fuera su abuela".

A pesar de todo, Rosa cree que entre Alcaraz y la chica misteriosa "hay tomate": "Charly no se va a llevar a una misteriosa rubia a la cubierta de su yate a jugar al twister", afirma.

Estrenaban yate

María Gómez además apunta el detalle de que estaban estrenando su nuevo yate, un "mostrenco" de diez millones de euros que tiene suite principal, cuatro habitaciones de invitados y garaje para las motos de agua.

Rosa no entiende la afición de los famosos por las motos de agua y Nacho García tampoco: "Es como comprarse un coche con un triciclo dentro".

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