Frank Blanco manda un mensaje en un grupo en el que están sus compañeros de Zapeando desvelando quién es su amigo invisible. Por ello, el programa le ha querido imponer un castigo para que pague su metedura de pata.

Además, el resto de zapeadores le lanza una lluvia de críticas: "Hay que entender a Frank, no se maneja bien con el móvil, está acostumbrado a escribir en papiros". ¿Cómo no te vas a reir de un señor mayor que no sabe usar el Internet?".

Las divertidas caras de los zapeadores al descubrir en directo a qué compañero tienen que regalar en el amigo invisible

