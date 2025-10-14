El 'asesor de protocolo' de Trump explica cómo se debe saludar: "Debes dejar claro que tú eres el que manda"

Miki Nadal se ha convertido en 'Manu Tazo', el 'asesor de protocolo' del presidente estadounidense para contar cómo ha enseñado a Trump a dar sus fuertes apretones de manos. Descubre todos sus consejos en el vídeo principal.

Este lunes se celebraba en Egipto la firma del acuerdo de paz para Gaza. Donald Trump se rodeaba de numerosos líderes de todo el mundo para este acto y, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el presidente estadounidense protagonizó un tenso momento con Emmanuel Macron.

Como se puede ver en las imágenes, ambos se dieron un fuerte apretón de manos que transmitía una gran tensión. "Este saludo está a dos tirones solo de puntuar para el mundial de la UFC", comenta Isabel Forner.

"Donald Trump tiene una forma peculiar de dar la mano", comenta Dani Mateo. Por eso, como anuncia el presentador de Zapeando, "el equipo de investigación del programa ha localizado al experto en protocolo que le ha enseñado cómo saludar". Mateo conecta, entonces, con 'Manu Tazo', que no es otro que Miki Nadal.

'Tazo' le dice a Dani que tiene pinta de dar "la mano blandita". Este explica que lo más importante para dar la mano a otro presidente es "dejar claro que tú eres el que manda". "Hay que ser directo, firme, que no se vaya todavía", añade, "y si se intenta soltar se le agarra bien del cuello, se le retiene cerca y que vea que tienes el control". "Cuando veas que el brazo se le pone morado", expone el 'instructor', "lo sueltas".

