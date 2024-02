Torito se declara muy fan del cantante Lenny Kravitz y hace un tiempo tuvo la oportunidad de asistir a una fiesta en la que el cantante actuó. "Tengo un amigo super rico que hizo un cumpleaños y le invitó para cantar dos canciones", cuenta el colaborador.

En la fiesta compró un vinilo para que Kravitz se lo firmara pero, esa día se vio truncada por culpa de un fatal suceso. "Me voy con la bolsita a Lenny Kravitz con el vinilo y el boli, y me habían robado en la fiesta de ricos el vinilo", cuenta Torito. Pero, ¿qué solución busco Torito para llevarse la firma del cantante? "¡Lenny Kravitz me firmó la camisa!".

El colaborador, para demostrarlo, se ha puesto la prenda. Los zapeadores han visto que, además de la firma del cantante la camisa tiene otra más. "Es que en la fiesta también estaba la Duquesa de Alba y aproveché que me firmara", confiesa Torito entre risas. El evento se celebró hace ya diez años y Torito, desde entonces, no ha lavado la prenda para no perder el autógrafo de ambos.