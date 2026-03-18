La emocionante charla sorpresa de Cañita Brava con Santiago Segura, en vídeo: "Le aprecio mucho porque es mi respeto y mi honor"

Zapeando sorprende a Santiago Segura y conecta en directo con su actor fetiche, Cañita Brava, con el que hablan de su papel en 'Torrente presidente' y de su bonita amistad que se remonta muchos años atrás.

'Torrente presidente' se ha convertido en su primer fin de semana en todo un fenómeno de taquilla y Santiago Segura visita Zapeando para hablar abiertamente de su película.

Sin embargo, el programa le da una sorpresa y conecta en directo con Cañita Brava, uno de los actores fetiche de la saga, que aunque asegura estar "muy bien", Segura le dice con humor que "no exagere".

Cañita desvela que conoció a Santiago Segura a través de su representante, que ya murió. Además, asegura que es su "amigo especial" y que le aprecia mucho porque es su "respeto y honor".

Segura explica que Cañita se ha hecho muy amigo de su hija pequeña, Sirena, mientras que el actor de 'Torrente presidente' destaca que le quieren mucho en casa de Segura: "Me tienen cariño, como yo le tengo a ellos", señala.

El director desvela que Cañita "estuvo malito y perdió un montón de kilos", pero su actor señala que, aunque no pudo hacer su papel "en las mejores condiciones", "rematé la faena y me salió bien".

Como colofón a esta emocionante conversación, Cañita interpreta en directo 'La canción del amor' en el vídeo sobre estas líneas.

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