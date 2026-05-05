'Díaz Ayuso' anuncia el nuevo musical de Nacho Cano basado en el apartheid: "'Hoy me tengo que segregar'"

Cristina Gallego se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid ya que, después de visitar México, ha decidido visitar otros lugares del mundo para seguir defendiendo la libertad.

Isabel Díaz Ayuso continua su gira por México, pero esta no va a ser la única parada del 'tour de la libertad' de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como anuncia El Gran Wyoming, la siguiente parada de 'Ayuso' es Sudáfrica.

"Amigos de Sudáfrica, hoy homenajeamos el apartheid", dice, "que tiene muy mala prensa, pero, en el fondo, nos dejó un mensaje de esperanza y alegría". 'Ayuso' afirma que ese mensaje, para los blancos, fue "que siempre iban a encontrar sitio en el autobús", mientras que, para los negros, "la alegría de que no necesitaban coger un autobús porque podían ir corriendo".

Además, anuncia que su amigo Nacho Cano, "necesita bailarines para su nuevo musical sobre el apartheid 'Hoy me tengo que segregar'". "La mala noticia es que no os va a dar de alta en la Seguridad Social", señala.

Su siguiente parada la lleva hasta Japón, en concreto Hiroshima, donde va a celebrar "la libertad de lanzar una bomba atómica cuando tú quieras y donde tú quieras". 'Ayuso' afirma que "la liberación de 15 kilotones os ha dado cosas muy buenas". La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' pone como ejemplo a Doraemon, el gato radioactivo.

La última parada lleva a 'Ayuso' al Atlántico Norte, donde quiere recordar la mayor historia de amor de todos los tiempos: la del Titanic con el iceberg. En ese momento irrumpe Dani Mateo, su 'ayudante', que le pide darse prisa porque deben ir a su siguiente destino: Londres. "La esperan para defender a Jack el destripador", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.