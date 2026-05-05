Así defiende una vecina de Talayuela que PP y Vox supriman los cursos de árabe: "Estamos en España, no en Marruecos"

Andrea Ropero habla con los vecinos de Talayuela sobre cómo el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura ha hecho que se supriman los cursos de árabe de la localidad. Una vecina lo celebra y, además, defiende la 'prioridad nacional'.

Andrea Ropero se traslada hasta Talayuela, en Cáceres, uno de los municipios españoles con más presencia de inmigrantes marroquíes. De hecho, en 2004, la localidad recibió una medalla de la Junta de Extremadura por la buena integración de la población marroquí.

Allí, el acuerdo de Gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura significará suprimir los cursos de lengua árabe y cultura marroquí que se impartían en uno de los centros de la localidad desde hace décadas y que estaban subvencionados por el Gobierno marroquí.

La periodista de El Intermedio ha querido preguntar a alguno de los vecinos qué opinan de esta decisión. Uno de ellos considera que es "quitar derechos que ya tienen las personas". "Son muchas las tonterías que tiene Vox y a las que se está sumando el Partido Popular. No lo entiendo. Ahora necesitamos inmigrantes en España y además yo creo que están dando riqueza al país", defiende.

Otra vecina, sin embargo, se posiciona a favor de la decisión "porque aquí estamos en España, no en Marruecos". "Ellos se tienen que adaptar a lo que hay en España y ya está", sentencia esta mujer, que está en contra de las clases incluso a pesar de que las pague Marruecos y sean en horario extraescolar.

En su caso, asegura que la convivencia con la población migrante es "muy buena porque tengo amigos de muchos años". Sin embargo, sostiene que "se hacen cosas que no se deben de hacer", sobre todo en cuestión de ayudas: "Primero los de casa y después si sobra a los extranjeros", afirma esta vecina que reconoce que en su caso no le han quitado nada, "pero tampoco me han dado nada".

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