Dani Mateo afirma que en el debate electoral Juanma Moreno "no perdió los papeles porque los tenía todos"

El candidato del Partido Popular decidió recurrir a numerosos papeles para ilustrar sus intervenciones. El volumen era tal que tuvo que dejarlos a los pies de su atril.

Este lunes tuvo lugar el primer debate electora de las elecciones de Andalucía y Dani Mateo se ha fijado, especialmente, en una particularidad del candidato del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla.

Como señala el colaborador, el líder del PP de Andalucía "no perdió los papeles en el debate, más que nada porque los tenía todos". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Moreno Bonilla mostró, en sus intervenciones, infinidad de documentos, como gráficos, tuits o datos varios.

"Es de la cultura del papel, como Ábalos", señala Dani. Además, el actual presidente de la Junta de Andalucía dejaba esos papeles a los pies de su atril. "Tenía tantos que no le cabían en el atril, mirad como dejó el suelo", destaca Mateo.

"No sé sabía si lo que buscaba era responder a los ataques de los rivales o que no le pisaran lo fregado", añade. Dani indica que él, como "fino analista político", cree que toda la 'performance' de Moreno "ocultaba un guiño a Vox, le está diciendo a la extrema derecha: 'Tranquilos, que en Andalucía no habrá papeles para todos, porque los quiero todos para mí'".

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