Pedro Mansilla analiza el estilo de los candidatos a la Junta de Andalucía en el primer debate electoral

El crítico de moda hace un repaso de los looks escogidos por los cinco candidatos a la Junta de Andalucía para el primer debate electoral que se ha celebrado este lunes.

Este lunes se celebraba el debate electoral por las elecciones de Andalucía. Pero, más allá de cómo ha gestionado cada candidato su participación en el mismo, El Intermedio quiere analizar el estilo escogido por ellos. Y, para ello, cuenta con el crítico de moda Pedro Mansilla.

El sociólogo, tras ver una fotografía de los cinco candidatos, señala que los dos candidatos que llevan corbata son, justamente, "los que representan el voto de la derecha". Los que no la llevan, por otro lado, representan el voto de la izquierda. En cuanto a María Jesús Montero, "ha decidido caer en esa pequeña coquetería de vestirse de un verde que en Andalucía recuerda mucho a las almendras cuando todavía están blanditas y que yo diría que más que por ir por Andalucía, es casi un estallido de primavera".

En cuanto a Juanma Moreno, del Partido Popular, y Manuel Gavira, de Vox, Mansilla destaca el parecido entre ambos. "Se diría que votan prácticamente al mismo partido o que han estado votando al mismo partido muchísimo tiempo", comenta. Considera que ambos llevan un traje "muy correcto" aunque Moreno se diferencia con su camisa en tono azul "y, además, con un cuello a la italiana que es muy famoso entre los jóvenes del PP". Gavira, añade, "va vestido de burgués gentilhombre". "Él exactamente es de Cádiz, lo cual indicaría esa especie de cierto aire señorial", comenta.

En cuanto a Antonio Maíllo, de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante, "iban vestidos, de alguna manera, coqueteando con la ideología que representan". El candidato de Por Andalucía, como señala el periodista, "iba muy bien vestido", aunque, en su opinión, debería haberse puesto una corbata verde ya que, como afirma, "la elegancia no está reñida con ser de izquierdas".

En cuanto a García, "era el único que rompía un poco, probablemente porque tenía que ejemplificar que él es la izquierda más transgresora". Mansilla, además, destaca la camiseta del candidato de Adelante, en la que se podía leer el número 2.317, haciendo un homenaje a las mujeres afectadas por los cribados del cáncer de mama.

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