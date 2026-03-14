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'Torrente presidente' arrasa: el mejor estreno del cine español en los últimos 15 años

Los detalles En solo un día, la sexta entrega de la saga ha reunido a 300.000 espectadores y ha recaudado casi dos millones y medio de euros.

'Torrente presidente' arrasa: el mejor estreno del cine español en los últimos 15 años
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El éxito de Torrente Presidente es una barbaridad. En un día se ha hecho con casi el 80% de la taquilla. La película, de Atresmedia Cine, se ha estrenado con datos espectaculares.

Porque en un mundo no tan lejano las puertas de La Moncloa se abren para recibir a un nuevo inquilino, José Luis Torrente. O, al menos, eso es lo que él intenta. Solo que hay imaginarse un momento al personaje más casposo del cine español, el que personifica todo lo políticamente incorrecto, un populista de manual que pelea por hacerse con el poder.

"Va a ser unánime (la indignación) porque todos los colectivos afectados van a poner una denuncia", decía Santiago Segura este jueves en Más Vale Tarde.

"Se ha mojado en toda la política, en todos los trapos sucios de nuestro ADN español" o "ha estado genial, los cameos, las sorpresas" han sido algunas de las reacciones del público al estreno de la película.

Y no es porque ellos lo digan ni Santiago Segura lo haya pronosticado, pero la sexta entrega de la saga es ya el mejor estreno del cine español en 15 años. En solo un día, 300.000 espectadores y casi 2 millones y medio de euros recaudados avalan ese dato.

Risas aseguradas, sorpresas y hasta 60 cameos que ya se pueden ver desde este fin de semana en los cines.

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