El vídeo de Francisco Cacho desde Panamá que desata la 'envidia' de los zapeadores: "Eres una rata y te tenías que haber caído"

Francisco Cacho está de vacaciones y, no contento con eso, manda un mensaje a Zapeando mostrando un espectacular amanecer en una playa paradisíaca de Panamá. La reacción de los zapeadores, en vídeo.

Hoy Belén Samper sustituye a Francisco Cacho en su sección del tiempo en Zapeando. El motivo, que el meteorólogo de laSexta está de vacaciones en Panamá.

No contento con hacerse fotos en el paradisíaco lugar donde está pasando unos días, Cacho se ha grabado un vídeo desde una playa a las 6:15 de la mañana para mostrar el amanecer y, de paso, saludar a los zapeadores y a Belén. El meteorólogo cierra además su mensaje con un chapuzón.

"Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que eres una rata y te tenías que haber caído cuando has derrapado", reacciona Quique Peinado, que no se cree que Cacho haya madrugado: "Tú no te has acostado, desgraciado".

Quique además se fija en el vídeo y se da cuenta que detrás del agua donde se lanza Francisco se ve algo que podría ser un cocodrilo. "Ojalá", comenta Maya Pixelskaya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.