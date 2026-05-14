María José Gómez y Verdú tiene claro que el metro no es un salón de belleza: "He visto a gente cortarse las uñas de los pies"

"Uno ya tiene que salir limpio y aseado de su casa", afirma rotunda la experta en protocolo María José Gómez y Verdú, que en este vídeo recuerda las mayores afrentas al buen gusto que ha visto en el metro.

Los viajes en metro dan para mucho y muchas veces vamos con prisa. Esta combinación da como resultado escenas como las del metro de Nueva York, donde se ha visto a gente cortándose las uñas, sacarse mocos, cortarse los pelillos de la nariz o limpiarse los oídos.

Ante esta cuestión, María José Gómez y Verdú se muestra tajante: "Uno ya tiene que salir limpio y aseado de su casa". De hecho, asegura que ella misma ha visto en el metro "cortarse las uñas del pie", poniéndose "clic clic clic y hay alguna uña que salta".

Maquillarse es otra cosa que la gente "hace continuamente", pero que según la experta en protocolo no se puede hacer: "A parte de invadir espacio, es la cosa más incómoda que existe", asegura.

María Gómez afirma que puede haber una excepción en caso que coges un AVE a las 5:30 de la mañana, pero la experta le responde contundente: "Te levantas a las 4:00".

Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer en el metro? María José afirma que tenemos a nuestra disposición una serie de actividades, como "ver el móvil" o, si uno se aburre mucho, "la declaración de la Renta".

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