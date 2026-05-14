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'Pilar Vidal Confidencial'

VÍDEO | ¿Pagar a medias en una cita? Pilar Vidal desvela si eso es una 'red' o una 'green flag'

La periodista se somete a uno de los test de Zapeando. En esta ocasión, el programa quiere saber qué no toleraría al tener una cita con alguien.

La periodista se somete a uno de los test de Zapeando. En esta ocasión, el programa quiere saber qué considera una señal de advertencia cuando tiene una cita.

Pilar Vidal ha contado en varias ocasiones los microenamoramientos que sufre, por ejemplo, el que ha tenido con los ministros Carlos Cuerpo o Félix Bolaños. "Sabemos que una 'green flag' para ti es que sea ministro", comenta María Gómez. Pero, además, Zapeando qué podría ser una 'red flag' para ella.

María indica que le van a plantear una situación hipotética y ella debe mostrar una bandera roja o verde en función de qué opina sobre ellas. La primera es que esté en una cita en un restaurante, llegue la cuenta y él propone que cada uno pague lo suyo.

La periodista tiene claro que es una 'red flag'. "Además, me da una rabia... me ha pasado de quedar con algún tío y decirte esto", explica, "y yo decir 'yo, para meterte a ti de amigo tengo que sacar a alguien y ahora tengo el cupo lleno'". "Si vamos a ir a pachas decido yo con quién voy a comer", añade.

Vidal cuenta que a ella le gusta saber si le van a invitar y que, además, en muchas ocasiones ella también ha invitado. Gómez cuenta que, en su opinión, hay una cosa peor que es pagar en una cita con los cheques restaurante del trabajo.

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