VÍDEO | Dani Mateo, sobre Juanma Moreno en 'Kilómetro Sur': "Estamos presenciando el nacimiento de una estrella"

El Partido Popular ha estrenado este miércoles el videoclip de la canción que pone ritmo a su campaña electoral en Andalucía. Cuando se estrenó el tema, se especuló con que estaba cantada por Moreno, algo que se ha confirmado gracias al vídeo.

El próximo domingo se celebran las elecciones en Andalucía para decidir quién será el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Todos los partidos están en plena campaña para conseguir el apoyo de los andaluces.

Como señala Quique Peinado, "el ritmo ha poseído a Juanma Moreno Bonilla", candidato del Partido Popular. Y es que el líder del PP andaluz ha estrenado el videoclip de 'Kilómetro Sur’, "para animar su campaña". La canción está cantada por él mismo, algo que ya se rumoreó y ha quedado confirmado gracias al vídeo.

"Es Andalucía, una tierra y el mundo, el Kilómetro Sur donde brilla la luz y el sentir más profundo", dice la canción. En el videoclip se pueden ver diferentes rincones de dicha comunidad autónoma y al propio candidato compartiendo momentos con la gente, hablando frente a la prensa o, incluso, cantando.

"Guapísima", afirma Quique Peinado, tras escuchar la pegadiza canción. "Esto es una canción de fin de curso", afirma Virginia Riezu. "El PSOE andaluz ya le ha pedido la dimisión y entradas para el concierto", añade la zapeadora. "Igual estamos presenciando el nacimiento de una estrella", comenta Dani Mateo.

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