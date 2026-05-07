Ligar en el gimnasio, ¿si o no? María José Gómez y Verdú recomienda "no entrar directamente al trapo, aunque uno esté muy desesperado"

El gimnasio se ha convertido en uno de los lugares favoritos para ligar, pero también tiene sus códigos. La experta en protocolo María José Gómez y Verdú desvela algunos consejos para afrontar a los típicos brasas.

En el gimnasio se liberan feromonas, se sufre, pero también se liga. Por ello, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú da algunos consejos sobre comportarnos, aunque considera que "ligar en un sitio donde está la gente sudada y huele mal no es el sitio ideal".

Aún así, si alguien se nos acerca para ligar y nos encontramos receptivos o receptivas, lo primero es entablar una conversación ligera: "No hay que entrar directamente al trapo, aunque uno esté muy desesperado", señala.

Nacho García y Virginia Riezu se convierten en los protagonistas de 'Gym Dates' para enseñarnos todo lo que no se debe hacer para ligar en el gimnasio. "Cómo estás, y no es una pregunta", señala Nacho, que se ofrece para "enseñarle" a Virginia cómo se usa una mancuerna. "Mejor me enseñas dónde está la puerta y te vas", le responde la zapeadora.

"Ligar tan lanzado no lo veo, y más estos que se creen que lo saben todo", reacciona la experta en protocolo, para la que Virginia ha reaccionado perfectamente.

En el caso del brasas que invade el espacio personal, María José señala que "flirtear descaradamente está mal". Si fuera ella, no lo duda: "Yo corro como Virginia".

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