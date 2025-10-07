Donald Trump se hace 'tiktoker' y manda un mensaje a los jóvenes: "Salvé Tik Tok, así que me debéis mucho"

Después de prohibir Tik Tok en Estados Unidos hace unos meses, para después cederle el control a sus amigos, Donald Trump da el salto a la red social con un mensaje para los jóvenes: "Alguno de vosotros puede llegar a presidente".

En Estados Unidos, Donald Trump ha dado el salto a, posiblemente, la última red social que le faltaba. Después de sus polémicos mensajes en 'X' y crear su propia red social 'Thruth Social', el presidente estadounidense se pasa a 'Tik Tok'.

Lo ha hecho con un mensaje a los más jóvenes, a los que les recuerda que "salvé Tik Tok, así que me debéis mucho".

El presidente norteamericano se grababa el vídeo desde el despacho Oval, donde asegura a sus 'followers' que alguno de ellos "puede estar sentado aquí y también hará un gran trabajo".

Quique Peinado apunta que, dado que Trump quiere el Nobel de la Paz, "piensa que Tik Tok es un país asiático que ha salvado". Además, recuerda que antes de 'salvar' Tik Tok, Trump se lo quiso cargar.

