Controlar el algoritmo de TikTok, el motivo detrás de la compra de Trump de la plataforma

Los detalles El mandatario estadounidense ha juntado a un grupo de magnates aliados a él para ser los accionistas y controlar la plataforma en Estados Unidos.

Donald Trump, tras inicialmente querer prohibir TikTok en Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para adquirir la red social, buscando controlar su exitoso algoritmo. TikTok ha superado a sus competidoras estadounidenses, especialmente entre la generación Z. Trump ha reunido un grupo de aliados para convertirse en accionistas de la plataforma, incluyendo a la familia real de Abu Dhabi y magnates como Rupert Murdoch y Larry Ellison. Cristóbal Fernández, vicedecano de la UCM, destaca la importancia de TikTok para captar al público joven.

Donald Trump ha pasado de querer prohibir TikTok en Estados Unidos a firmar una orden ejecutiva para comprar la red social. Todo para poder controlar el algoritmo de la plataforma china que tanto éxito ha cosechado.

La red social ha desbancado a todas las estadounidenses que han intentado imitarla, pero no logran igualar su efectividad, sobre todo con la generación Z y el mandatario ha terminado por comprarla para poder acceder a su algoritmo.

De hecho, el republicano le ha cogido tanto cariño a TikTok que ha juntado a un grupo de aliados para que se conviertan en los accionistas de la plataforma. La familia real de Abu Dhabi es la última que se ha sumado al grupo de multimillonarios que quieren ser accionistas de la plataforma en Estados Unidos por 14.000 millones de dólares.

Entre los demás, están Rupert Murdoch, magnate mediático y dueño de Fox, Larry Ellison, fundador de Oracle o el dueño de la tecnológica Dell. Todos tienen en común que son personas muy cercanas a Trump.

"Se dio cuenta (Trump) de que fue muy importante TikTok en la campaña y muchos vídeos virales le ayudaron a conseguir sus objetivos en un público tan interesante como el joven", analiza el movimiento Cristóbal Fernández, vicedecano de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

Hasta la mismísima Casa Blanca ha sucumbido a sus encantos y tiene un perfil en TikTok. "Estados Unidos ve amenazado su dominio en distintos ámbitos tecnológicos, pero también en el de las redes sociales. De repente, TikTok es la favorita de los jóvenes estadounidenses, la más descargada", añade Cristóbal Fernández.

En Europa, la plataforma fue clave para el éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas. Algo demasiado jugoso hasta para Benjamin Netanyahu, que ve TikTok como una arma poderosa para promocionar la causa sionista y precisamente algo que los acólitos de Trump verán con buenos ojos.

Porque precisamente serán ellos los que decidirían qué contenido mostrar o silenciar con esta compra.

