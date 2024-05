El nuevo look de Dani Mateo sigue trayendo cola. A los comentarios en redes sociales se ha sumado el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, que no ha podido evitar comenzar la conexión con Zapeando lanzando un 'dardo' al presentador a cuenta del color de su pelo y su barba.

"¿Está tu papá? Con el que hablamos habitualmente, que se ponga senior no junior", le ha dicho Iñaki a Dani. "No puede, me ha dicho que os diga que no está", contesta con voz impostada el presentador de Zapeando. "Qué malo eres, pero mucho", le dice Cristina Pardo a su compañero.

Iñaki le avisa de que el cambio se nota bastante: "Me han operado cuatro veces de los ojos y lo he visto enseguida". "Te digo una cosa, ahora ya se nota menos... cuando salí de la peluquería parecía un personaje de 'Lazy Town', era como si me hubieran pintado el pelo", responde Dani.

Cristina le dice a Dani que le gustaba más antes. "Gracias, Cris, pues volverá", le anuncia Mateo. "Eso decía Rajoy y todavía lleva la barba negra", responde Iñaki. "Al revés", le aclara Cristina, "la barba blanca y el pelo negro". "Yo era de las que pensaba que no se lo teñía", confiesa Cristina.