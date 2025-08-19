Pilar Vidal 'confiesa' en un vídeo que su guía en Estambul es su "pasión turca": "Luego lo explicaremos"

La periodista está de vacaciones en esta ciudad turca. Uno de los enclaves que no ha dudado en visitar es el río Bósforo donde ha pedido a Mustafa, su guía, que cuente la historia del puente que cruza el río.

Pilar Vidal está disfrutando de unas merecidas vacaciones. La periodista ha decidido viajar hasta Estambul, en Turquía, para, como señala Laura del Val, "intentar hacer el remake de 'La pasión turca' con su guía, Mustafa".

Como se puede ver en las imágenes, Pilar ha subido a su perfil de la red social 'Instagram' un vídeo junto al guía. En las imágenes, Vidal explica que están en el río Bósforo. "Estoy con Mustafa, con mi guía, es mi pasión turca... luego explicaremos lo de la pasión turca", comenta la periodista.

La periodista pide a Mustafa que explique la historia del puente Intercontinental que cruza el río. Como cuenta el guía, este puente cruza el estrecho del Bósforo y comunica dos continentes: Europa y Asia.

"Queremos explicaros este puente, bueno, explícaselo tú, Mustafa, mientras yo imagino cómo recorremos del brazo el Gran Bazar", ironiza Iñaki Urrutia. "Como toca antebrazo, Pilar", señala Quique.