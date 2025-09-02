Dani Mateo versiona 'Cibeles', la nueva canción de Sergio Ramos: "El culo a playa aún me huele"

El presentador de Zapeando echa de menos sus vacaciones por ello ha aprovechado el éxito del tema 'Cibeles', del futbolista de Camas, para homenajear a su descanso veraniego. No te pierdas su versión de la canción en el vídeo principal.

Este domingo Sergio Ramos estrenaba su nueva canción: 'Cibeles'. El tema ha causado mucho revuelo a causa de los mensajes que ha dedicado al Real Madrid, el equipo en el que estuvo el futbolista durante 16 años.

Dani Mateo ha querido hacer su particular homenaje al futbolista de Camas haciendo su propia versión de 'Cibeles'. El presentador de Zapeando ha comenzado el programa sentado entre el público para cantar la canción.

"Hay cosas que ayer no dije, que todavía me duele, yo nunca quise venirme, el culo a playa aún me huele", comienza su tema. Mateo, incluso, lleva los brazos llenos de tatuajes como el futbolista del Club de Fútbol Monterrey.

El presentador sigue homenajeando a la canción y, sobre todo, a sus vacaciones. "Espero que te vaya bien, sin ti yo no me sentí mal, las 'holidays' son fetén, que vuelva Miki Nadal", sigue el tema de Dani. "Tú me amaste y yo te amé, pero prefiero mi sofá, esta hora es un poco mal y me cuesta de despertar", termina su canción.