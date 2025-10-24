Lamine Yamal incendia la previa del Clásico y Tomás Roncero estalla: "¡El Madrid no roba, el Madrid es víctima!"

Lamine Yamal calienta la previa del clásico con unas polémicas declaraciones en las que asegura que el Madrid "roba y se queja". Tomás Roncero muestra en este vídeo su indignación a gritos: "¡No lo vamos a permitir!".

Lamine Yamal ha subido a sus redes un vídeo conduciendo un buggy por la ciudad deportiva del Barça, aunque según Quique Peinado, parece que al jardinero "no le está haciendo tanta risa" a juzgar por los surcos que está dejando en el césped.

"Va sin cinturón, mirando el móvil y todavía no se ha sacado el carnet de conducir. Le pilla la Guardia Civil y el próximo partido que juega es en el patio de la Modelo de Barcelona", comenta Miki Nadal.

Sin embargo, si por algo ha sido protagonista el delantero del F.C. Barcelona es por las palabras que han incendiado la previa del Clásico de este fin de semana, donde asegura que el Real Madrid "roba y se queja". "Este chaval tiene más peligro cuando habla que Donald Trump", comenta Mónica Cruz.

Las declaraciones de Lamine han llegado a Tomás Roncero, que en 'El Chiringuito' protagonizaba lo que Quique define como "el mayor calentón de la historia de la persona que más se calienta en la historia de la televisión".

"¡No lo vamos a permitir más! ¡El Madrid no roba, el Madrid es víctima muchas veces!", grita Roncero a viva voz, para después negar que esté chillando, sino que "hablo alto". "Es como yo cuando me pongo una peli me duermo y digo que estoy descansando los ojos", apunta Nacho García.

