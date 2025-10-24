Serena Williams se marca un baile en Oviedo, antes de recibir su premio Princesa de Asturias, en vídeo

La tenista va a ser galardonada con el premio en la categoría de deportes. Este jueves la deportista era recibida por un grupo de gaiteros y no puedo evitar dejarse llevar por el ritmo.

Este viernes se celebran los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se dieron un baño de masas este jueves y, como es habitual, los ovetenses les dedicaron numerosos piropos.

"Me encantan los 'reyelieberes', solo les ha faltado llevar el discurso de Navidad para que se le firme", comenta Nacho García. "Ojo que Leonor también tiene muchos fans", señala Miki Nadal, "han estado a un paso de hacerle la ola". "Esa princesa, como mola, se merece una corona", añade el zapeador, provocando que sus compañeros hagan una ola.

Una de las premiadas en esta edición es Serena Williams, que va a recibir el premio Princesa de Asturias del deporte. "Deberían haberle dado otro en la categoría de artista por el baile que se ha marcado al ritmo de las gaitas", comenta Mónica Cruz.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la tenista se deja llevar por el ritmo de la música y con una gran sonrisa comienza a bailar. "Serena Williams consigue que bailar gaitas tenga flow", comenta Quique Peinado.

La tenista no es la primera que se ha dejado llevar por el ritmo de las gaitas. En 2023, la actriz Meryl Streep también comenzó a bailar al ritmo de este instrumento. "El estilo de Meryl tiene un poquito más de zapateado y menos swing de cadera", apunta María Gómez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.