Ahora

Canción del verano en 'el 93'

Dani Mateo reacciona a la canción de Sergio Ramos, 'Cibeles': "No sé si tiene presente, pero futuro sí"

Dani Mateo analiza la canción que ha revolucionado el mundo de la música: 'Cibeles', de Sergio Ramos. Un tema "perfecto" para Dani porque "algunas partes no se entienden, como los grandes clásicos del género".

Dani Mateo analiza la canción que ha revolucionado el mundo de la música: 'Cibeles', de Sergio Ramos. Un tema "perfecto" para Dani porque "algunas partes no se entienden, como los grandes clásicos del género".

Cuando ya creíamos que este año no habría canción del verano, llega Sergio Ramos "en el descuento, en el minuto 93" con su tema 'Cibeles', "un clásico de la música" para Dani Mateo.

En el vídeo sobre estas líneas, el colaborador de El Intermedio reacciona a la canción con la que el futbolista habla de su salida del Real Madrid: "Algunas partes ni se entienden, como los grandes clásicos del género", comenta Dani, que duda sobre si tiene presente, "pero futuro sí".

Además, le recomienda un nombre artístico, teniendo en cuenta el estilo musical y "la que liaba en los partidos": "C Tanganas".

Sin embargo, Ramos no es el primer futbolista que prueba suerte en la música, ni siquiera el primer madridista. Jesé lo intentó, también en el terreno del regueton, con una canción que "habla de copular, qué raro en este género", ironiza Dani.

El 'Kun' Agüero se marcó también una cumbia cuyo videoclip, según Dani, parecía "el anuncio de Funerarias López". Por ello, concluye que la tecnología ha llegado para mejorar el fútbol: "No hablo del VAR, sino del autotune".

Las 6 de laSexta

  1. Compromiso sí, pero "neblina" también: el camino del Gobierno para alcanzar unos Presupuestos que nadie ve claros
  2. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  3. Putin ya no está solo: Rusia estrecha lazos con China y la India y cuestiona el papel de Europa para "resolver la situación en Ucrania"
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes