Dani Mateo reacciona a la canción de Sergio Ramos, 'Cibeles': "No sé si tiene presente, pero futuro sí"

Dani Mateo analiza la canción que ha revolucionado el mundo de la música: 'Cibeles', de Sergio Ramos. Un tema "perfecto" para Dani porque "algunas partes no se entienden, como los grandes clásicos del género".

Cuando ya creíamos que este año no habría canción del verano, llega Sergio Ramos "en el descuento, en el minuto 93" con su tema 'Cibeles', "un clásico de la música" para Dani Mateo.

En el vídeo sobre estas líneas, el colaborador de El Intermedio reacciona a la canción con la que el futbolista habla de su salida del Real Madrid: "Algunas partes ni se entienden, como los grandes clásicos del género", comenta Dani, que duda sobre si tiene presente, "pero futuro sí".

Además, le recomienda un nombre artístico, teniendo en cuenta el estilo musical y "la que liaba en los partidos": "C Tanganas".

Sin embargo, Ramos no es el primer futbolista que prueba suerte en la música, ni siquiera el primer madridista. Jesé lo intentó, también en el terreno del regueton, con una canción que "habla de copular, qué raro en este género", ironiza Dani.

El 'Kun' Agüero se marcó también una cumbia cuyo videoclip, según Dani, parecía "el anuncio de Funerarias López". Por ello, concluye que la tecnología ha llegado para mejorar el fútbol: "No hablo del VAR, sino del autotune".